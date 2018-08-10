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Komandolar Gabar’a kaçışa izin vermedi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
Komandolar Gabar’a kaçışa izin vermedi
Geçtiğimiz salı Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 5 'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. 3'ünün Bestler-Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist gruptan kaçanlar olduğu tespit edildi. Bestler-Dereler'de teröristle sıcak temasa giren Mehmetçik kaçanların peşini de bırakmadı. Kaçış güzergahlarının Gabar istikameti olduğu anlaşılınca hemen komando birlikle ri kaçış güzergahını kapatacak şekilde bölgeye sızma yaptı. Bestler-Dereler'den kaçanlar Gabar'da buluşmaya çalıştıkları diğer teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.
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Komandolar Gabar’a kaçışa izin vermedi
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