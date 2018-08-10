‘Mağduriyetler giderilecek’

Recep Tayyip Erdoğan
, 24 Haziran seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk "başkanı" olarak baba ocağı Rize
'nin Güneysu ilçesine gitti. İlçeye gelişinde Merkez Cami önünde aracından inen ve kendisini bekleyen vatandaşları sel
amlayan Başkan Erdoğan, Rize, Trabzon
, Giresun
ve Ordu
'daki sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsı ve milleti adına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür" değerlendirmesini yaptı. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailesine sabır temenni etti. "Rabbim beterinden korusun" diyen Başkan Erdoğan, "Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Sizleri çok daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Ben de sizlere dua ediyorum. Allah'a emanet olunuz" diye konuştu. Hitabının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından ikametine geçti. Konuşmanın yapıldığı bölgede, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına asılan ve Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Haydi Rize Başkan'ına sahip çık" yazılı pankart dikkati çekti. Vatandaşlar, Erdoğan'ı büyük Türk bayrağı açarak karşıladı.