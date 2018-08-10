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'a yönelik operasyonunda 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında 'daki 'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:16
Özel Akıllı Okullar'a yönelik FETÖ operasyonunda 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6 ilçede faaliyet yürüten okullara yönelik 7 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyesevk edilenlen şüpheliler arasında, Ankara'daki ın sahibi İdris Yurteri de yer alıyor.

Yurteri'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasının sanıklarından olan tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012 tarihinde Afyonkarahisar'daki Korel Thermal Otel'de konakladığı ve mensupları ile aynı tarihlerde yurt dışına gittiği belirlenmişti.

MASAK tarafından yapılan incelemede ise "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Yurteri'nin, eşi ile FETÖ/ iltisaklı şirket, dernek, vakıf, kişi veya kuruluşlara para transferi yaptığı tespit edilmişti.

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Özel Akıllı Okullar'a yönelik FETÖ operasyonunda 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
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