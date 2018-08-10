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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: ’nin gücünün farkında değiller

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gezi, ve hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, 'nin gücünün farkında değiller." ifadelerini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 21:33 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 22:35
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye’nin gücünün farkında değiller

Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, de son günlerde yaşanan gelişmeler ve ABD'nin aldığı 'ye yönelik kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında, "Gezi, ve hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye'nin gücünün farkında değiller." ifadelerine yer veren Varank, şunları kaydetti:

"Sanayicimizin, girişimcimizin ve aziz milletimizin gönlü rahat olsun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak öncelikli hedefimiz cari açığı azaltacak yerli ve milli üretimi var gücümüzle desteklemektir. Milli Teknoloji Hamlesi'ni bir an önce hayata geçireceğiz. Bakanlığımızın tüm imkanlarını doğru ve odaklı projelerle katma değer üretenlerin hizmetine sunacağız. Hedeflerimizden bir milim dahi geri adım atmayacağız. Allah'ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız."

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye’nin gücünün farkında değiller
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