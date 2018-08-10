Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Kocaeli'de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 16 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika: 'de üyesi olduğu iddia edilen 16 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! 'nin 5 ilçesinde ve 'da terörle mücadele ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü ile bağlantısı olduğu şüphesi ile gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 11:44
Son dakika: Kocaeli'de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 16 kişi adliyeye sevk edildi

'de terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan ve örgüte eleman kazandırma çalışmalarına katıldığı belirlenen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Kocaeli'nin İzmit, Darıca, Gebze, Dilovası ve Derince ilçeleri ile 'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonda şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getiren şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika: PKK kamplarında çocuklara cinsel istismar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kocaeli'de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 16 kişi adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN