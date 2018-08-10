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son anda yakaladı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda Van çöreklerinin içine yerleştirilmiş ve İstanbul’a gönderilmek üzere kargoya verilmiş 26 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 .

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:31
Van Emniyeti son anda yakaladı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

VAN ÇÖREKLERİNDE EROİN

Operasyonda, bir kargo firmasının deposunda yapılan inceleme sırasında, KEM köpeğinin tepki vermesi üzerine şüpheli kargo kontrol edildi. 'dan İstanbul'a gönderilen Van çöreklerinin içerisine gizlenmiş 26 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerce yapılan çalışma sonrası, C.M.F.K isimli şahsın kargoyu şirkete Y.G. isimli şahsın kimlik bilgilerini kullanarak teslim ettiği öğrenildi. Olayın şüphelisi olduğu yönünde bilgilere ulaşılan C.M.F.K isimli şüpheli ve adına kargo gönderimi yapılan Y.G. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Van Emniyeti son anda yakaladı
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