AK Parti kongreye 52 devlet başkanı davet etti

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti'nin 18 Ağustos'ta Ankara
'da düzenlenecek 6. Olağan Kongresi hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla kongre hazırlıklarında her türlü detayı masaya yatırarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Ataş, "Kongremizde en ufak bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. 1457 delegemiz var, resmi müracatlarımız ve yazışmalarımız hepsi tamamlandı" diye konuştu. Aktaş, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 52 ülkenin devlet başkanlarının kongre için Türkiye
'ye davet edildiğini, çok sayıda yabancı misyon şefinin ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de kongreye katılacağı kaydetti.