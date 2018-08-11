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kongreye 52 devlet başkanı davet etti

Giriş Tarihi: 11.8.2018
AK Parti kongreye 52 devlet başkanı davet etti
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti'nin 18 Ağustos'ta 'da düzenlenecek 6. Olağan Kongresi hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ve AK Parti Genel Başkanı 'ın talimatıyla kongre hazırlıklarında her türlü detayı masaya yatırarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Ataş, "Kongremizde en ufak bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. 1457 delegemiz var, resmi müracatlarımız ve yazışmalarımız hepsi tamamlandı" diye konuştu. Aktaş, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 52 ülkenin devlet başkanlarının kongre için 'ye davet edildiğini, çok sayıda yabancı misyon şefinin ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de kongreye katılacağı kaydetti.
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AK Parti kongreye 52 devlet başkanı davet etti
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