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Başkan Erdoğan, 'de kafeye ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , memleketi 'de kafeye ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 19:56
Başkan Erdoğan, Rize'de kafeye ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan, kent merkezindeki Osman Karavin Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Caddede bulunan kafelerdeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın kendisine uzattığı düğün davetiyesini de aldı.

Ardından bir kahve dükkanına giren Erdoğan, bir çocukla ilgilenerek oyuncak hediye etti.

Erdoğan, daha sonra Çaykur-Didi Stadyumu'nda oynanacak spor-Kasımpaşaspor maçına geçti.

Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak eşlik etti.

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Başkan Erdoğan, Rize'de kafeye ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti
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