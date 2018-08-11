Beş şehidin katili PKK’lı öldürüldü

Türk
Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos tarihinde Diyarbakır'ın Kocaköy bölgesinde terör örgütü PKK
'ya operasyon düzenlendi. Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri listede aranan ve PKK'nın sözde bölge sorumlularından Şahin Zaza kod adlı Ahmet Dorak
olduğu tespit edildi. Diğer örgüt mensubunun ise 25 yaşındaki İran uyruklu "Azat Zagros" kod adlı Necip Delayimilan olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklama Dorak'ın faili olduğu belirlenen saldırılara ilişkin, şunlar kaydedildi: "Söz konusu terörist Kocaköy ilçesi Çaytepe köyünde 24 Mayıs 2017'de el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 personelin yaralandığı, Lice
ilçesinin Gökçe Köyü mevkisinde 31 Mayıs 2017'de düzenlenen, Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özen, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Sarı'nın şehit edildiği, Lice ilçesinin Duru Jandarma Karakol Komutanlığına 10 Eylül 2017'de bombalı araçla gerçekleştirilen, Hani ilçesi Topçular köyü yolunda 19 Mart'ta düzenlenen Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit düştüğü, Hani- Lice karayolunda araması yapan birliklere 9 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıların faili olduğu tespit edildi. 48 TERÖRIST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK'DAN yapılan haftalık bilgilendirmeye göre 3-9 Ağustos arasında Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak
'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 5, Hakkari
kırsalına düzenlenen hava harekatında da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. ÇUKURCA ŞEHİDİ TOPRAĞA VERİLDİ
Hakkari'nin Çukurca
ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Ömer Güç memleketi Ağrı
'da son yolculuğuna uğurlandı. Çukurca'daki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç (23) için Tutak ilçesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Şehit Güç'ün cenazesi cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Akyele köyünde toprağa verildi. Nizamettin ve Melahat Güç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Güç'ün iki yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başladığı öğrenildi.