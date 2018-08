FOX TV operasyonel yayınlar ile ne hedefliyor?

Sabah gazetesi editörü Kenan Kıran A Haber ekranlarında FOX TV'nin kaos yayıncılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kıran, ABD'nin her saldırısında Türkiye karşıtı pozisyon alan Murdoch'ın sahibi olduğu FOX TV'nin Hrant Dink cinayetiyle arasındaki bağlantıları A Haber ekranlarında paylaştı.

DİNK CİNAYETİNİN KANINDA İZİ VAR

Kıran, Dink cinayetinden 11 gün önce 14 yıl FETÖ medyası Zaman gazetesi, CİHAN Haber Alansı, Aksiyon'da çalışan Ercan Gün'ü transfer ettiğini kaydederek şöyle konuştu:

"8 Ocak 2014 yılında göreve başlıyor. 19 Ocak'ta Ercan Gün ortaya çıkıyor nasıl çıkıyor?. Ogün Samast'ın cinayet sonrası güvenlik güçleriyle çekilen fotoğrafını FETÖ'cü Ekrem Dumanlı Adem Yavuz Arslan ve diğer FETÖ'cü güvenlik birimlerinden alıyor. Şubat'ta Samsun'a gidiyor. Jnadarma Komutanlığı'nı arıyor fakat gitmiyor. Dink'in katili Samast askerler ile beraber şeklinde haber yapıyor. Aslında o poliserle çekilmiş fotoğraf. Ve Dink cinayetini jandarmaya yıkıyor. Ercan Gün haber müdürü oluyor ve Dink cinayetini arkasında jandarma var asker var diye görüntü servis ediyor. Buradan asker suçlanıyor. Asker Ogün Samast'la beraber diyor. Emniyette çekilen görünülerini Jandarmada çekilmiş gibi servis ediyor. FOX TV'nin Dink cinayetinin kanında izi var bir bakıma.

FETÖ'NÜN OPERASYONLARINA DESTEK

Bu kişi 17 -25 Aralık yargı darbesinde de Fatih Portakal ile FETÖ'nün operasyonel tapelerini FOX TV üzerinden yaptı.

Dink cinayetini askere yıkmak için operasyonle görevde bulundu. 17-25'te yer aldı.

HALA KÜNYEDEN ÇIKARMADI

Ercan Gün, Hrant Dink cinayetinden tutuklandı. Ercan Gün şu an Silivri'de yatıyor. Çift Bylock çıktı. Şu an FOX TV'de görevi devam ediyor. Şu anda künyede Haber Planlama Müdürü olarak görevine devam ediyor. Yani siz cezaevinde mi planlıyorusunuz.? Neyi planlıyorsunuz?"

DARBE GİRİŞİMİNDE DARBECİ KOMUTAN ARADI

Kıran, hain 15 Temmuz darbe girişimi sabahında Ankara'da darbeyi yöneten komutan Ömer Faruk Harmancık'ın FOX TV'yi aradığını kaydetti. Kıran, darbeyi yöneten Harmancık'ın darbe girişimi sabahında saat 6:24'te Huzur Radyo-TV adına kyıtlı 312'li bir numarayı aradığını belirterek "Burası FOX Tv'nin Ankara temsilciliği' dedi.

FOX TV'NİN KİRLİ OPERASYONLARI BUNUNLA SINIRLI DEĞİL

TERÖRİST AKLAMA MERKEZİ FOX TV

Murdoch sahibi olduğu medya şirketleriyle bugüne kadar onlarca kez Türkiye düşmanlığı yaptı.Türkiye'nin PKK ile mücadelede kazandığı başarılar Fox'u her zaman rahatsız etti. Fox TV'de PKK'lı teröristlere övgüler düzüldü, Türkiye'nin NATO'dan atılması konuşuldu.

FETÖ'YÜ KORUYUP KOLLUYOR

FOX TV, ABD'nin milyonlarca dolar parasal yardım ve binlerce TIR dolusu silah ve mühimmatla desteklediği PKK ile birlikte 15 Temmuz'un 1 numaralı sorumlusu terör örgütü liderini topraklarında beslediği FETÖ'yü koruyup kolluyor.

TELEKULAK SKANDALI YÜZÜNDEN SORUŞTURMA GEÇİREN RUPERT MURDOCH KİMDİR?



11 Mart 1931'de New York City'de doğan Keith Rupert Murdoch ABD merkezli News Corporation şirketinin Avustralyalı medya patronudur. Ülkesi Avustralya'da gazeteler, dergiler ve televizyonlarla çalışma hayatına başlayan Murdoch, şirketini İngiliz ve Amerikan medyasına doğru genişletmiş ve dünyanın en önemli ve zengin medya patronlarından biri olmuştur. Dünyanın en zenginleri (2007) listesinde 9 milyar dolarlık servetiyle 73. sırada yer almıştır. 2011 yılında sahibi olduğu News of the World'un yol açtğı "telekulak skandalı" yüzünden soruşturma geçiren Murdoch, 2012 yılında News International'ın yöneticiliği görevinden istifa etmiştir.

MURDOCH’TAN SKANDAL TWEET