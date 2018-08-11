Hazinedar’ın kaçak malikânesi için yıkım kararı

FETÖ
ve yolsuzluk iddiaları kapsamında görevden alınan CHP
'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar
'ın 2015'te Süzer Holding'ten 450 metrekarelik arazi üzerine iki katlı bina olarak satın aldığı, hemen bitişiğindeki üzerinde yıkık bir bina olan araziyle birleştirererek imara aykırı olarak iki katı yer altında 5 katlı bir malikaneye dönüştürdüğü yapı için hem yıkım hem de para cezası kararı verildi. Ortaköy Itri Sokak'taki kaçak villa için yapılan ihbarlar nedeniyle önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi
harekete geçti. İBB
ekipleri kaçak yapıyla ilgili bir tutanak tutup Beşiktaş Belediyesi
'ne gönderdi. Beşiktaş Belediyesi'nin ilgilileri, binayla ilgili encümenden yıkım kararı aldı. 20 bin 920 lira para cezası kesildi. Hazinedar, yolu işgal eden duvarın yolun güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını iddia etti.