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Hazinedar’ın kaçak malikânesi için yıkım kararı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018
Hazinedar’ın kaçak malikânesi için yıkım kararı
ve yolsuzluk iddiaları kapsamında görevden alınan 'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın 2015'te Süzer Holding'ten 450 metrekarelik arazi üzerine iki katlı bina olarak satın aldığı, hemen bitişiğindeki üzerinde yıkık bir bina olan araziyle birleştirererek imara aykırı olarak iki katı yer altında 5 katlı bir malikaneye dönüştürdüğü yapı için hem yıkım hem de para cezası kararı verildi. Ortaköy Itri Sokak'taki kaçak villa için yapılan ihbarlar nedeniyle önce harekete geçti. ekipleri kaçak yapıyla ilgili bir tutanak tutup 'ne gönderdi. Beşiktaş Belediyesi'nin ilgilileri, binayla ilgili encümenden yıkım kararı aldı. 20 bin 920 lira para cezası kesildi. Hazinedar, yolu işgal eden duvarın yolun güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını iddia etti.
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Hazinedar’ın kaçak malikânesi için yıkım kararı
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