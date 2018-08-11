İdlib'e karşı Esad-YPG/PKK ittifakı

Türkiye ile ABD arasında YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasını öngören mutabakatın ardından, terör örgütü YPG/PKK'nın rejim ile yakınlaşması devam ediyor. Daha önce temaslarını güçlendiren taraflar, görüşmelerinde askeri ortaklık, örgüt işgalindeki alanların ekonomik özerkliği, entegrasyonu ve Türkiye'ye karşı iş birliği konularını ele almışlardı.

ESAD VE PKK'DA OPERASYON KORKUSU

AA'nın rejim kontrolündeki Halep kentindeki yerel kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, terör örgütü rejim güçleri ve destekçilerinin Halep'in batı kırsalı ve İdlib bölgelerine olası bir operasyonuna destek olmak için ilk defa harekete geçti.

Örgüt, askeri muhaliflere karşı olası operasyonlara katılmak için son iki haftada rejimin kontrolündeki Halep'e yaklaşık bin 300 teröristi yolladı. Bu kapsamda en son 100 kişilik konvoy bugün sabah saatlerinde Münbiç üzerinden Halep'e vardı.

Teröristler, rejim güçlerine destek veren İran destekli yabancı terörist gruplarla birlikte Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Hayyan, Anadan, Hureytan, Ureyme ve Maarat el-Atik ile Daret İzze bölgelerine başlatacağı operasyona katılacak.

Böylece Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Halep'in kuzeybatısında yer alan Afrin ilçesini kaybeden YPG/PKK, ilçenin sınırlarına yeniden yerleşmeyi planlıyor.

ESAD REJİMİ VE PKK/PYD ARASINDA KİRLİ İŞBİRLİĞİ

Terör örgütü YPG/PKK'ya yakın internet siteleri daha önceki dönemlerde örgütün, rejimin İdlib ve Halep'teki muhaliflere karşı düzenleyeceği operasyonlara katılacağını öne sürmüştü.

Böylece terör örgütü, rejimin muhaliflere saldırılarına destek vererek rejim ve Rusya ile iyi ilişkilerini güçlendirmeyi planlıyor.

REJİM VE TERÖR ÖRGÜTÜ GEÇEN AY GÖRÜŞMELERİNE HIZ VERDİ

AA, 16 Temmuz'daki haberinde rejim ve terör örgütünün temaslarının arttığını, örgütün işgalindeki baraj ve bazı enerji sahalarının işletmesinin rejime devri için anlaştığını duyurmuştu.

Daha sonraki günlerde de rejim ve örgüt arasında ilişkiler güçlenmeye başlamıştı. Rejim ve YPG/PKK'lı teröristler, geçen ay sonunda başkent Şam'da örgütün işgalindeki alanların yönetimine dair detayları görüşmüştü.

AA'nın harita ölçümlerine göre, Esed rejimi Suriye topraklarının yaklaşık 59'unu kontrol ederken terör örgütü YPG/PKK ise ülkenin yaklaşık yüzde 27,7'sini işgal ediyor.