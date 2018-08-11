MHP lideri Bahçeli: Ekonomide dış kaynaklı komplo var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dövizin yükseliş temeli ekonomik değil, siyasi ve diplomatik şantajlardır. Buna da boyun eğemeyiz, eğmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Vicdan sahibi her insanın, vatan ve milliyet hislerine haiz herkesin şu anda karanlık, kahredici bir kumpasla temellendirilmiş ekonomik operasyona maruz kalındığını itiraf ve ifade edeceğini belirten Bahçeli, Türkiye'yi sanal ve sahte oyunlarla savurmak, hatta sindirmek çabasında bulunulduğunu vurguladı.

Dövizdeki tırmanışın tehlike sınırını geçtiğine işaret eden Bahçeli, gelişmeler doğrultusunda ekonominin alarm veren bir eşiğe dayanmış olduğunu kaydetti.

Makroekonomik parametrelerin bozulma işareti verdiğine, Türkiye'nin istikrarsızlığın batağına gömülmek istendiğini, ekonomide dış kaynaklı bir komplonun devreye alındığına dikkati çeken Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye'nin düşmesi hedefleniyor. Ekonomik suikastçılar tembihlenip kışkırtılıyor. Bir papaz bahane edilerek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz'da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor. ABD Başkanı Trump her yaptığı açıklamayla yangına benzin döküyor. ABD yönetimi evanjelist ve siyonist emellerin yörüngesine sabitlenip Türkiye ekonomisini felç etmeyi, peşinden menfi sosyal ve siyasal sonuçların yeşermesini amaçlıyor. Başaramayacaklar, yapamayacaklar, Türkiye'nin ekonomik çöküşünü sağlayamayacaklar."

- "BU MİLLET YEDİRİLMEK İSTENEN ZEHRİ YUTMAYACAKTIR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, küresel emperyalizmin, Türk milletinden farklı gaye ve gerekçelerle intikam alma arayışında olduğunu bildirdi.

"Terör, darbe, ekonomik krizler yıllarca kanımızı emen keneler gibi kurgulanmış ve kullanılmıştır. Ancak düşmana ganimet, kuzgunlara yem, kuduzlara av olmayacağız." ifadesini kullanan Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ekonomisinde dövizi açıktan ve alçakça yükselterek taviz ve teslimiyet çemberine hapsolmamızı planlayanlara karşı bilinsin ki bağımlı değiliz, bunlara karşı bağışıklığımız ve başarı şansımız da tahminlerin ötesinde devasadır. Ederi bir dolar olan hainlerin dolarla gider yapmaya kalkmaları asla tutmayacak, bu millet yedirilmek istenen zehri yutmayacaktır. Ülkemize güveniyoruz. Türk milletine yürekten inanıyoruz. Döviz, faiz ve rant lobisinin sırtımızı yere getiremeyeceğinden inancımız kadar emin olduğumuzu dosta, düşmana haykırıyoruz. Bakınız ne demişti Namık Kemal, 'Kimsenin lütfuna olma talip, bedeli cevher-i hürriyettir.' Türkiye karşısına çıkarılan badireleri aşacak kırattadır. Aziz milletimiz dikilen ekonomik korkulukları inanç, sabır, akıl, birlik ve dayanışma azmiyle yıkacak kudrette, kuvvettedir. Bugün açıklanan Yeni Ekonomik Yaklaşım 2023'e ülkemizi istikrar ve güven içinde taşıyacaktır."

Dövizin çıkışından memnuniyet duyup siyasi çıkar ve nihai olarak müsebbip kollayanların, bunun üzerinden kaos ve karmaşa hayali kuranların emperyalizm canavarının günahkar hizmetkarları olduğunu belirten Bahçeli, bunların harama çanak tutan, haine selam çakan vatansızlar, milliyetsizler olduğunu anlattı.

- "MİLLETÇE KENETLENMELİYİZ"

Devlet Bahçeli, "Dolara mahkum değiliz. Dolarla doğmadık, olmayınca da ölmeyiz. Zalimlerin dövizi tetikleyen mekanizmaları, finans ve ekonomik enstrümanları varsa, bizim de kırılmayacak mukavemetimiz, kopmayacak ve kapanmayacak milli ruh ve şuurumuz vardır. Milletçe kenetlenmeliyiz. Dövizdeki yapay sıçramanın bu ülkeyi dün olduğu gibi bugün de rehin almayacağını net ve kategorik şekilde göstermeliyiz. Türk lirası itibarımızdır, iffetimizdir, ihtiramımızdır, istikbal ve istiklal haklarımızın izharıdır. Milli paramıza sahip çıkalım." değerlendirmesini yaptı.

"Türk devlet felsefesinde para bir devlet olma alametidir." görüşünü paylaşan Bahçeli, Türk lirasındaki erimenin, kontrol dışı oynaklığın ve oynamaların devlet olma vasfına zarar vereceğini bildirdi.

- "BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

"Olan bitenler Türkiye düşmanlığıdır. Tertip melun, karşımızdaki tablo mezmumdur. Fakat bunun da üstesinden hep birlikte geleceğiz." ifadesini kullanan Bahçeli, "Bilinsin ki, düşünülmeyeni düşünmek, geçilmeyen yolları denemek, bağımsız duruş göstermek; tarih, kültür ve maneviyatımızla ilişkilendirilmiş milli bir ekonomik sistemi projelendirmek, üzerinde kafa yormak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir gözümüz dövizde, diğeri borsada nereye kadar yaşayacağız? Üniversitelerde sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan, özellikle iktisat disiplini içinde öğretim görevi üstlenen bilim insanları ne bekliyor, niye duruyor?" sorusunu yönelten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bugün sorumluluk üstlenilmeyecekse, eller taşın altına koyulmayacaksa ne zaman olacaktır? Hükümetin yapacakları vardır ve süreç devam etmektedir. Merkez Bankasının etkili araçları vardır ve bilinmektedir. Unutmayalım ki döviz insin diye papazı ve diğer tutukluları verirsek asıl o zaman papazı buluruz. ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil diyor, ne zaman iyi oldu ki? Küresel angajman ve ittifakları sorgulamanın, yeni ekonomik yaklaşımda da ifade bulduğu gibi, kararlı durmanın, güçlü refleks ve güçlü stratejilerle ekonomik cephemizi tahkim etmenin tam zamanıdır. Küresel angajman ve ittifakları sorgulamanın, yeni ekonomik yaklaşımda da ifade bulduğu gibi, kararlı durmanın, güçlü refleks ve güçlü stratejilerle ekonomik cephemizi tahkim etmenin tam zamanıdır. Dövizin yükseliş temeli ekonomik değil, siyasi ve diplomatik şantajlardır. Buna da boyun eğemeyiz, eğmeyeceğiz."

- "ZALİMLER ZAFER NARALARI ATAMAYACAKLARDIR"

Bahçeli, "ABD, İran'a yaptırım kararı alır, Türkiye'ye parmak sallar. Suriye'de mevzi kaybeder, Türkiye'yi suçlar. S-400 füzelerinin alınmasını hazmedemez, Türkiye'yi sıkıştırır. Astana'ya şaşı bakar, bölgesel uyum ve iş birliği mekanizmalarını kaldıramaz, yetmez FETÖ'ye, PKK'ya kucak açar. Mesele çıkan döviz değil, mesele tökezletilmek istenen bekamızdır." ifadeleriyle ABD'yi eleştirdi.

Döviz mermisinin millet bedenine işlemeyeceğini, işlese de derine geçmeyeceğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye dövizden kat be kat büyüktür. Bunu heyecan ve cesaretle ispatlamanın zamanı gelmiştir. Zaman Türk'ündür, zemin Türk milletinindir. Milli bekamıza saldırı ekonomi üzerinden yürütülürken, ne vatandan, ne milletten, ne bayraktan, ne devletten, ne mukaddesattan, ne mukadderattan, ne de bin yıllık kardeşlik hukukundan taviz verirsek aldığımız nefes bile haram olsun. Ant olsun zalimler zafer naraları atamayacaklardır. Dövizdeki çığa karşı herkes milli seferberlik ruhuyla harekete geçmelidir. Fiyat, arz ve talebin kesiştiği noktada oluştuğuna göre, döviz arzının artması fiyat artışını en azından durduracaktır. Görev 81 milyonun tamamında, görev iş aleminin ve finans kesiminin sırtındadır. Konvansiyonel olmayan finansal silahlarla ülkemizi yaylım ateşine tutanlar, unutmasınlar ki karşılarında fedakarlık nişanesi bir iman, fenalıkları ve feci akıbetleri göğüsleyecek kutlu bir irade bulacaklardır. Hodri meydan."