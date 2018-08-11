Son dakika: CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın malikânesine yıkım ve para cezası

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Ocak'ta görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın koltuğa oturduktan sonra aldığı İstanbul Beşiktaş'taki boğaz manzaralı malikânesindeki kaçak yapılaşma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. U.G. adlı bir belediye görevlisinin yaptığı başvuru ve ihbar nedeniyle mahallinde yapılan incelemelerde iki katlı olan villanın bodrum katlarıyla birlikte 5 kata çıkarıldığı tespit edildi. Villada otopark ve bir miktar kapalı alanın imara aykırı olarak yapıldığı tutanak altına alındı. Parsel çekme mesafelerinin de imar mevzuatına aykırı yapıldığı tespit edildi. Hazinedar'ın muhteşem boğaz manzaralı kaçak villası hakkında 4 yıla yakın süre başkanlığını yapan Beşiktaş Belediyesi, yıkım kararı verip, para cezası uyguladı.

Murat Hazinedar'ın yaptırdığı malikâne, Ortaköy Itri Sokak üzerinde bulunuyor. İddiaya göre Hazinedar, 2015 yılında kooperatifteki 2 katlı bir binayı Süzer Holding'ten aldı. Bu bina 450 metrekarelik bir arsa üzerindeydi. Bitişiğinde ise üzerinde yıkık bir bina olan 680 metrekarelik arsa vardı. Hazinedar, bu arsayı ise Y.E. ve K.E. isimli kardeşlerden aldı.

İKİ ARSAYI BİRLEŞTİRDİ

Ardından 2 arsayı birleştirdi ve inşaat ruhsatı çıkarttı. İki katı yer altında olmak üzere beş katlı bir malikâne inşaatına başladı. İnşaatın yoldan 2.5 metre geriye çekilmesi gerekiyordu ancak kural ihlal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ihlali yerinde belirleyip işlem yaptı ancak sonuç değişmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu inşaattaki kanuna aykırı yapılaşma belirledi. Arazi tespit formu düzenleyerek ruhsata aykırılıkları Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da uyarılan belediye, inşaata yaptığı incelemede kaçak yapılaşma belirledi. Hazırlanan Yapı Tatil Tutanağı'nda, Bodrum katın yanına yaklaşık 19x9 metrekare çelik konstrüksiyon ilave, üzerine de yaklaşık 15x6 metrekare ebatlarında kış bahçesi yapıldığı, dolgu alanına yapılan betonarme kısmın betonarme duvar ile kapatıldığı, parsel dışına yola taşan duvar yapıldığı tespitlerine yer verildi.

20 BİN 920 LİRA CEZA

Yapı Tatil Tutanağı ardından toplanan Beşiktaş Belediyesi Encümeni, yapıdaki kaçak bölümlerin yıkımına ayrıca 20 bin 920 lira para cezası kesilmesine karar verdi. Bu karar ardından Murat Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi yetkilileri hakkında savcılığa şikâyette bulundu. Hazinedar, kaçak inşaat yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapan belediye görevlilerinin görevlerini kötüye kullandıklarını ileri sürdü. Hazinedar, yolu işgal eden duvarın yolun güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını iddia etti. Murat Hazinedar'ın, yaklaşık 3 yıl önce Ortaköy'de satın aldığı ve üzerine villa dikmeye başladığı arazinin bir bölümünün sahibi olan isim, tartışma konusu olmuştu. Hazinedar'ın arsayı aldığı isim Eriş İnşaat'ın sahibi Yüksel Ersoy çıkmıştı. Ersoy'un Hazinedar'ın villasının müteahhidi olduğu belirlenmişti. Başkanın evini yapan müteahhide Beşiktaş'taki başka bir inşaatta belediye tarafından rant sağlandığı gündeme gelmişti.

FETULLAH GÜLEN İLE ANILDI

Hazinedar'ın villası için satın alınan 2 katlı evin ise Süzer Holding'ten Sami Çakır'a ait olduğu belirlenmişti. Çakır, FETÖ elebaşı Gülen'e yakınlığı konuşulan Süzer Holding'in en tepedeki yöneticisiydi... Süzer Holding'in CEO'su olan Çakır, Fetullah Gülen'in resmi sitesinde onu "Bugünün Mevlânâ'sı, Yunus Emre'si" Olarak tanımlaması ile tanınmıştı.