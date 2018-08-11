Son dakika: Jandarma İstihbarat Müdürü İskender Çindemir'e ‘örgüt üyeliği’ davası!

FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu iddiasıyla geçtiğimiz aylarda gözaltına alınan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı İskender Çindemir 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından İskender Çindemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Çindemir hakkında iddianame hazırlandı.

ABD'YE KAÇMA HAZIRLIĞINDAYDI

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin terör örgütünün sözde TSK yapılanmasında örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil unsurları, asker şahıslarla irtibat amacıyla kullandıkları kamuya açık; büfe, market gibi yerlerde kurulu hatlar ve ankesörlü hatlarla irtibatlı olduğu kaydedildi. Şüphelinin eşi ile birlikte ABD ülkesine kaçma hazırlığında olduğunun öğrenilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüpheli Çindemir'in GSM hattının, örgütün sözde TSK yapılanmasında faaliyet yürüten ve asker şahıslardan sorumlu olan sivil imamlar tarafından, asker şahıslarla örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim amacıyla kullandığı tespit edilen bir sabit hattan arandığı belirlendi.

SABİT HATTAN TOPLAM 10 ARANMA

İddianamede, İskender Çindemir'in İstanbul ilinde bulunan bir sabit hattan 27 Mayıs 2017 tarihinde 2 saat arayla ve bir dakikaya yakın bir zaman dilimiyle 2 kez arandığı kaydedildi. Ayrıca şüphelinin İstanbul harici diğer illerde bulunan 3284 sabit hat içerisinden 4 sabit hattan arandığı da tespit edildi. Şüphelinin Sivas ve Şırnak illerinde bulunan 4 farklı sabit hat üzerinden 8 kez arandığı belirlendi.

İddianamede, "Şüpheli İskender Çindemir'in ardışık arandığı tespit edilen şahıslardan; M.İ.E.'nin Jandarma'da görevli olduğu, K.Ö.'nün Jandarma'da Üsteğmen olduğu, H.K.'nin Jandarma'da ihraç Yüzbaşı olduğu, A.A.'nın Jandarma'da görevli olduğu ve H.G.'nin Jandarma ihraç üsteğmen olduğu tespit edilmiştir" denildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Hazırlanan iddianamede, İskender Çindemir'in 'Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçunu işlediği kaydedildi. Çindemir hakkında atılı suç kapsamında hapis cezası talep edildi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.