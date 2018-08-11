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Son dakika... 'nın önemli ismi 'da yakalandı

'da düzenlenen /KCK operasyonunda, KCK/TM adına sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü A.E. ile birlikte 9 örgüt üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hakkında kayıp başvurusu yapılan bir kişinin de bulunduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 11.8.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 12:06
Son dakika... PKK'nın önemli ismi İstanbul'da yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kayıp başvurusu yapılan M.M.D'nin 'nın kırsal alan kamplarına gitmek için İstanbul'da gizlendiğini belirledi. Yapılan operasyonda M.M.D. gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre; M.M.D'nin yakalandığı operasyonun devamında yapılan çalışmalarda, PKK/KCK'nın bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına eylemleri organize eden KCK/TM'nin sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü A.E. tespit edildi. Örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren ve A.E'ye yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen örgüt üyesi 6 kişi daha belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından A.E'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. M.C. adlı örgüt üyesinin evinde yakalanan A.K'nın da örgüt adına faaliyet yürüttüğü saptandı. Gözaltına alınan 9 kişi Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı.

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Son dakika... PKK'nın önemli ismi İstanbul'da yakalandı
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