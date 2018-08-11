Yarım kalan ihanet tamamlanmak isteniyor

MHP
lideri Devlet Bahçeli
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Türkiye
'ye yönelik açıklamaları ve sonrasında döviz
üzerinden gerçekleştirilen ekonomik operasyonla ilgili sert konuştu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bahçeli şunları kaydetti: Türkiye'yi sanal ve sahte oyunlarla savurmak, hatta sindirmek çabasındalar. Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye'nin düşmesi hedefleniyor. Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz'da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor. ABD Başkanı Trump her yaptığı açıklamayla yangına benzin döküyor. ABD yönetimi Evanjelist ve Siyonist emellerin yörüngesine sabitlenip Türkiye ekonomisini felç etmeyi, peşinden menfi sosyal ve siyasal sonuçların yeşermesini amaçlıyor. Başaramayacaklar, yapamayacaklar, Türkiye'nin ekonomik çöküşünü sağlayamayacaklar DÖVİZLERİ BOZDURUN TALİMATI
Dövizin çıkışından memnuniyet duyup siyasi çıkar ve nihai olarak müsebbip kollayanlar, bunun üzerinden kaos ve karmaşa hayali kuranlar emperyalizm canavarının günahkar hizmetkarlarıdır. Dolara mahkûm değiliz. Dolarla doğmadık, olmayınca da ölmeyiz. Türk lirası itibarımızdır, iffetimizdir, ihtiramımızdır, istikbal ve istiklal haklarımızın izharıdır. Milli paramıza sahip çıkalım. Bahçeli, yaptığı açıklamaların hemen ardından, MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
'ya, "2018'de alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk Lirası'na dönüştürün" talimatı verdi.