“ABD’nin tutumu işe yaramayacak”

TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD
'ye sert tepki gösterdi. ABD yönetiminin başlattığı birtakım ekonomik yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunun görüldüğünü vurgulayan Yıldırım, "Her gün gelişen ve umut vaat eden Avrasya coğrafyasında İran
, Rusya
ve şimdi de Türkiye
'yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın iş birliği ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır. Tek müttefiki dolar olan ABD yönetimine duyurulur" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Daily Sabah gazetesinde "Türkiye-ABD ilişkilerindeki krize dair" konulu yazısında "ABD, Türkiye'yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Türkiye kamuoyunun tamamı, meşru güvenlik endişelerimizi yok sayan Amerikan politikalarına karşıdır. Türkiye'ye yönelik tehditler, yaptırımlar veya kabadayılıklar hiçbir işe yaramaz. Trump yönetimiyle bir papaz yüzünden yaşanan mevcut kriz ve döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye'nin kararlılığını azaltmayacaktır" dedi.