Başkan Erdoğan: "Bu gafillere Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu göstereceğiz!"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Sizin bu sevginiz bizim en büyük moral kaynağımızdır. Bizim arkamızda 81 vilayetimiz olduğu sürece bizim arkamızda 81 milyon vatandaşımız olduğu sürece Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Son günlerinde döviz kurlarında yaşanan dalgalanma bahane edilerek ülkemizin üstünde kara bulutlar oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın füzeleridir. Biz bu savaşa karşı tedbirleri alıyoruz.

"KILIÇDAROĞLU AĞZINLA KUŞ TUTSAN AVUCUNU YALARSIN!"

Sanıyorlar ki döviz kurunu arttırınca bu millet diz çökecek; biz birilerinin bize saldırısını anladık da ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor! Yeni bir genel sekreter atadı; sayın Hamzaçebi'ye teşekkür ediyorum ama ne yazık ki genel başkanı ondan nasibini almamış başka telden çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu; ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın. Sen zannediyor musun Kılıçdaroğlu bu döviz baronlarının yanında yer alırsan sana payda verecekler?

"Bizim gücümüz paramızdan değil imanımızdan gelir! Bizimle hesaplaşmak için bel altı yöntemleri kullananlar şunu unutmasınlar; ülkemizle uğraşıp iflah olan kimse yoktur. Bu milletin ahını alan herkes elinde sonunda belasını bulmuştur. Sabredeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz, yeter ki hedeflerimizden uzaklaşmayalım, biz üzerimize düşenleri yapacağız gerisini Rabbimize havale edeceğiz. Ekonomimizi nice sorunlarla baş ederek büyüttük, bugün geldiğimiz yeri önemli görüyor fakat yeterli bulmuyoruz. Hedeflerimiz çok büyük bu hedeflere ulaşırken çok çalışmalıyız."

"Neymiş efendim papazı yarın akşama kadar gönderecekmişiz... Burası Çatladıkapı ülkesi mi burası Türkiye!"

ORTADA KRİZE GİREN BİR ÜLKE YOK!

Bir yandan darbecilerle onların içerdeki tetikçileriyle uğraşırken aynı zamanda da etrafımızdaki zincirleri birer birer yıktık. Sahada bizimle boy ölçüşemeyenler kur oyunlarını devreye soktular. Buradan milletime soruyorum; 15 Temmuz'dan önce 2.08 civarında olan dolar kurunun dün itibariyle 6 lirayı aşmasının nasıl bir gerekçesi olabilir? Bu süreç zarfında Türkiye; büyüme de rekor kırmış, yatırımlarını başarıyla tamamlamış bir ülkedir. Turizmcilerle, iş adamlarıyla hergün konuşuyoruz; ekonominin durumunu gayet iyi biliyoruz.

ERDOĞAN'DAN DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Benim iş adamlarım Kılıçdaroğlu değil ki o zaten batmış! Onun ayakta kalacak durumu yok; o siyasette de çökmüş ekonomide de çökmüş. Onların bu ülkeyle ilgili dertleri yok, onların dertleri başka. Bu operasyon bize derdin meselenin başka olduğunu gösteriyor, ben buradan Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Yerli olanlar, milli olanlar ve bu memleketle derdi olanlar kendini gösteriyor. İktidarıyla muhalefiyle bizi seveni sevmeyeyiyle aynı gemideyiz; Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkalım. Hamdolsun bunlara itibar etmiyor ve her fırsatta dersini veriyor, kur oyunu karşısında da milletim oyunu görmüş ve ülkesine sahip çıkmıştır.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞLARINI EZMEYE DEVAM EDECEĞİZ!"

Türkiye; bu kur sarmalından çok kısa zamanda çıkacaktır, bu oyunun en büyük panzehiri üretimdir, büyümedir, faizi minimize etmektir. Eğer bu faizi mimize etmezsek faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan bir sömürü aracıdır. Açıkça ilan ediyorum; biz ekonomi planımızdan vazgeçmeyeceğiz, biz terör örgütlerinin başlarını ezmekten geri kalmayacağız. Bayrağımızın gönderlerde dalgalanmasına engel olamayacaksınız.

TL İLE TİCARET MÜJDESİ!

Ticaretimizi milli para birimimiz üzerinden yapacağız! Ülkemizi döviz kuru operasyonlarından kurtarmaktan kararlıyız. Tüm dünyaya yaptırım tehditlerinde bulunan bu düzeni asla kabul etmiyoruz. Türkiye'nin dostluğuna ihtiyaç duymayanlara bizim hiç ihtiyacımız yoktur. Biz bu günlere milletimize güvenerek geldik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız daha çok mücadele edeceğiz, bizim krizden çıkış formulümüz budur, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.