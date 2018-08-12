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’de koltuk savaşı tam gaz

Giriş Tarihi: 12.8.2018
CHP’de koltuk savaşı tam gaz
'de dinmeyen koltuk kavgası daha da derinleşiyor. MYK değişikliğinden de memnun kalmayan muhalifler bu defa seçimsiz tüzük kurultayı yapmaya çalışacak. Olağanüstü Kurultay Çağrı Komitesi, olağanüstü kurultay için imza veren delegeleri bugün düzenlenen toplantıya çağırdı. Toplantıda, Genel Merkez'den gelen "kurultay yok" açıklamasından sonra, izlenecek yol haritası tartışılacak. 'nin de katılması beklenen toplantıda olağanüstü tüzük kurultayının toplanıp toplanmaması konusu karara bağlanacak. Bu toplantıda tüzük kurultayı kararı alınması halinde pazartesi notere gidilerek, tüzük kurultayı için ilk imzalar atılacak. Tüzük kurultayına gidilebilmesi için toplam delegelerin yüzde 20'sinin imzası yetiyor. Bin 242 delegesi olan CHP'de bunun için 249 delegenin imzası gerekiyor.
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CHP’de koltuk savaşı tam gaz
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