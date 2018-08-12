Döviz silahını ateşleyen elleri kıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti Rize
İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Erdoğan şunları söyledi:
Son günlerde döviz
kurlarındaki dalgalanma bahane edilerek ülkemizin üzerinde kara bulutlar dolaştırılmaya çalışılıyor. Meselenin dolar, euro, altın olmadığını iyi biliyoruz. Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın kurşunları, gülleleri, füzeleridir. Biz elbette bunlara karşılık vermek için gereken tedbirleri aldık. Ama asıl olan bu silahları ateşleyen elleri kırmaktır. Zaten daha önce bu elleri kırdığımız için böyle bir saldırıya maruz kalıyoruz.
Sanıyorlar ki döviz kurunu zıplatınca Türkiye
yıkılacak. Sanıyorlar ki finans araçlarını devreye sokunca bu millet diz çökecek. Sanıyorlar ki bize farklı hukuk uygulayınca bu ülke teslim olacak. Birilerinin affedersin bize saldırısını anladık da ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor? Yeni bir genel sekreter atadı, sayın Hamzaçebi'ye teşekkür ediyorum. Fakat Genel Başkanı ne hiç nasibini almamış. Sen zannediyor musun bu döviz baronlarının yanında yer aldığın zaman sana paye verecekler.
Türkiye'yi küçük hesaplar uğruna karşılarına alanlar elbette bunun bedelini hem bölgemizde hem de kendi siyasetlerinde ödeyecek. Dünyada ülkemize karşı husumet politikası güdüp de iflah olmuş hiçbir siyasetçi, yönetim yoktur.
Suriye'de terör koridoruna ses çıkarmasaydık, ülkemiz topraklarının bir kısmına göz dikilmesine rıza gösterseydik bugün bu sıkıntıları yaşamazdık. Tehdit ediyor ya, (Papaz Brunson'u) saat 18'e kadar, yarın akşama kadar göndereceksiniz. Burası çatladıkapı ülkesi mi ya? Burası Türkiye.
Tüm dünyaya ekonomik savaş ilan eden, yaptırım tehditleriyle ülkeleri haraca bağlayan bu düzeni asla kabul etmiyoruz. Türkiye'nin dostluğuna ihtiyaç duymayanlara bizim hiç ihtiyacımız yok.
15 Temmuz'dan bir gün önce 2.8 olan doların dün 6 lirayı aşmasının nasıl bir gerekçesi olabilir? Bu dönemde Türkiye üretimde, ihracatta, istihdamda rekor kırdı. Ortada ne çöken, ne batan, ne krize giren bir ülke, ekonomi var. Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Milli, yerli olanlar, bu ülkeyle derdi olanlar bu meselelerde işte kendini tam manasıyla ortaya koyuyor.
Bu ülkenin ve milletin en büyük düşmanları "Ekonomi kötüye gidiyor, biraz daha sarsılırsak Tayyip Erdoğan'dan kurtuluruz" diyen kifayetsizlerdir. Hamdolsun milletimiz bu nebbaşlara itibar etmiyor. Her fırsatta derslerini veriyor.
Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer bir sistemi kurmaya hazırız. Ülkemizi döviz kuru operasyonlarından kurtarmakta kararlıyız. NATO ORTAĞINI PAPAZA DEĞİŞİYOR
Başkan
Erdoğan Ordu
'nun Ünye ilçesinde ve Rize'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'de konuştu:
Fındıkları barınakları, evleri zarara uğrayan kim varsa Valiliğimiz ödeyecektir. "Eyvah dolar yok" demeyin.
Bir rahiple ilgili olarak kalkıp da Türkiye'yi tehditle yola getirmeye çalışmak yanlıştır. Buradan tekrar sesleniyorum Amerika'dakilere. Yazık, yazık... Siz NATO
'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz. ABD stratejik ortağı olan 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa, kusura bakmasın. Bu noktada şu ana kadar duruşumuz neyse bundan sonra da o olacaktır.
Savunma sanayisinde yüzde 25'ini üretiyorduk. Ama şimdi yüzde 65'ini üretiyoruz. Amerika bize İHA vermiyordu. Şimdi biz yapıyoruz. SİHA'ları üretiyoruz. Artık üreten bir Türkiye var. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız.
Sizler 24 Haziran'da bu kardeşinizi cumhurbaşkanlığına getirdiniz. Türkiye bir dönüşüm yaşadı. Mart 2019'a da hazır mıyız? Size inanıyorum. Siz de bu evladınıza, kardeşinize inanın. 8 KÖPRÜYÜ 3-4 AYA YAPACAĞIZ
Afet
bölgesini helikopterle havadan inceleyen Başkan Erdoğan, daha sonra selde yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde inceleme yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu yetkililerden bilgi alan Erdoğan, 1960'ta yapılan köprünün modern usullerle yapılmadığını belirterek, selden zarar gören köprünün yıkılarak 3-4 ay içinde yeniden daha modern, güçlü sistemlerle yapılacağını söyledi. Erdoğan, ayrıca bölgede zarar gören 8 köprünün de aynı süre içinde yapılacağını açıkladı. Erdoğan, Ordu'daki felaketin benzerlerinin Rize ve Trabzon'da da yaşandığını belirterek, "Bu bölgelerin kaderinde bu var. Atılması gereken bütün adımları atıyoruz, atacağız. Tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölüm yok. Yaralı kardeşlerimiz var, onların da tedavileri yapılıyor" diye konuştu. Erdoğan, ayrıca DSİ'nin de bölgede dere ıslah çalışması yapacağını bildirdi. MİLLET OYUNU GÖRDÜ
"Milletimiz
oyunu görmüş ve ülkesine sahip çıkmıştır. Türkiye içine sıkıştırılmaya çalışıldığı bu kur, faiz, enflasyon sarmalından çıkacaktır. Bu oyunun en büyük panzehiri üretimdir, ihracattır, istihdamdır, büyümedir, faizi minimize etmektir. Ekonomideki hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Terör örgütlerinin başlarını ezmekten geri durmayacağız. Suriye ve Irak politikalarımızdan geri adım atmayacağız. Ezanlarımızın yankılanmasına, bayrağımızın gönderde dalgalanmasına engel olamayacaksınız. (Dik dur eğilme sloganları üzerine) Hiç endişeniz olmasın. Hep dik durduk. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik." ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI'NA DEPREM TAZİYESİ
Başkan
Erdoğan, Endonezya
Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu telefonla arayarak Lombok Adası'ndaki depremde hayatlarını kaybedenler için taziyede bulundu. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Endonezya halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Erdoğan, bu acılı süreçte dost ve kardeş Endonezya'nın yanında olduklarını vurguladı. Erdoğan ihtiyaç duyulan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan ve Widodo, görüşmede ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılıklarını da teyit etti. Başkan Erdoğan dün ayrıca Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin daha da geliştirilip güçlendirilmesinin önemine işaret edildi.