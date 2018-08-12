Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan’ın çağrısına Ankara’dan yanıt

Erdoğan’ın çağrısına ’dan yanıt

FATMA GÖKSU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Erdoğan’ın çağrısına Ankara’dan yanıt
Cumhurbaşkanı 'ın Bayburt ziyaretinde yinelediği "Yastık altındaki ve altınları bozdurun" çağrısına bir destek de lılar Derneği (AHİD) üyelerinden geldi. Ulus semtindeki kuyumcu dükkânı önünde toplanan dernek üyeleri, ABD Başkanı 'ın Türkiye aleyhindeki uygulamalarına tepki gösterdi. AHİD üyeleri 65 bilezik, 105 çeyrek altın, 2 bin 500 dolar ve 3 bin euro bozdurdu.
Eşinin bileziklerini bozduran Genel Başkan Hilmi Yaman, yastık altındaki döviz ve altınlarını bozdurarak, Türk lirasını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Türkiye'nin ekonomik bir savaşta olduğunu dile getiren Yaman Ankaralılara da çağrıda bulunarak, "Bu millet 15 Temmuz'da tankların ve silahların önüne kendini nasıl siper etmişse bu savaşın galibi de inşallah Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Bu oyunu hep birlikte bozalım. Yastık altında duran dövizin bize bir faydası olmayacak. Bu geminin batmaması ve bizlerin de huzur içinde yaşaması için bu oyuna dur dememiz gerekiyor" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’ın çağrısına Ankara’dan yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN