Erdoğan’ın çağrısına Ankara’dan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Bayburt ziyaretinde yinelediği "Yastık altındaki döviz
ve altınları bozdurun" çağrısına bir destek de Ankara
lılar Derneği (AHİD) üyelerinden geldi. Ulus semtindeki kuyumcu dükkânı önünde toplanan dernek üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump
'ın Türkiye aleyhindeki uygulamalarına tepki gösterdi. AHİD üyeleri 65 bilezik, 105 çeyrek altın, 2 bin 500 dolar ve 3 bin euro bozdurdu.
Eşinin bileziklerini bozduran Genel Başkan Hilmi Yaman, yastık altındaki döviz ve altınlarını bozdurarak, Türk lirasını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Türkiye'nin ekonomik bir savaşta olduğunu dile getiren Yaman Ankaralılara da çağrıda bulunarak, "Bu millet 15 Temmuz'da tankların ve silahların önüne kendini nasıl siper etmişse bu savaşın galibi de inşallah Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Bu oyunu hep birlikte bozalım. Yastık altında duran dövizin bize bir faydası olmayacak. Bu geminin batmaması ve bizlerin de huzur içinde yaşaması için bu oyuna dur dememiz gerekiyor" diye konuştu.