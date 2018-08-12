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Mezar başında acı

Hakkâri’de11 aylık bebeğiyle şehit olan yaşasaydı dün 26’ncı yaşına girecekti. Ailesi ve eşi Astsubay , nü mezarı başında andı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Mezar başında acı doğum günü
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz'da astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobille eve dönerken 'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit olan 'nın dün ydü. Genç kadın yaşasaydı 26'ncı doğum gününü kutlayacaktı.
dün eşinin Sivas Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret etti. Karakaya eşinin mezarı başında, özel olarak hazırladığı bir pankartı açtı. Mezarı kırmızı güllerle donatan Karakaya, "Doğum günün kutlu olsun bir tanem. Doğum günün kutlu olsun hatunum, nazlı yarim. Yanımda değilsin ama her zaman kalbimde olacaksın. Yakında sana "Katillerin öldürüldü, kanınız yerde kalmadı" müjdesiyle geleceğim bir tanem" dedi. Karakaya oğlunun mezarı başında da dua edip, gözyaşı döktü.
Şehit Nurcan Karakaya'nın babası Mustafa, annesi Suudiye Demir ile diğer aile yakınları da şehitliğe gelip dua etti. Kızı ve torununun isimlerinin yazılı olduğu levhaları öpen Suudiye Demir, "Vatan sağ olsun. 9 yavrum daha var, onları da veririm vatan için" diye konuştu.
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Mezar başında acı doğum günü
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