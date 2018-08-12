‘Yol haritasını ekim ayında açıklayacağız’

Uzun
bir aradan sonra eğitim kökenli ilk isim olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Milli Eğitim
Bakanı olarak atanan Ziya Selçuk, İstanbul
'da eğitim yazarlarıyla bir araya geldi. Selçuk önümüzdeki süreç ile ilgili olarak "Çocuklarımızla ilgili güzel gelecek olacak. Önümüzde belirgin bir yol haritası var. Bunu ekimde açıklayacağız" dedi. Selçuk'un sözlerinden satırbaşları şunlar:
Lise geçiş sınavında değişim olmayacak ama ikinci ve üçüncü yerleştirmede büyük ölçüde rahatlama olacak. Gelen talepler karşılanabilir. Derslik sorunumuz yok. TEOG
da LGS de sistem tasarım anlamında sorunlu. Bir uygunluk testi olmalı. Ve bu uygunluk testini yapabilmeniz için de kafanızda bir ana tasarım olmalı. Bizim çalışmamızda 12- 13 parametre var.
Liselere geçiş sınavı konusunda birinci aşama normalleşme: Çocuklar bir sınavdan sonra bu kadar mutsuz huzursuz olmayacak. Çünkü taleplerinin gerçekleşme oranı yükselecek. Türkiye
'deki okullar arasındaki eşitsizlik OECD arasında en yüksek oranda. İngiltere
'de yüzde 10, bizde 60'ların üstünde. Bunu daraltmanın bir maliyeti var. Biz üç yılda bunu kaça getireceğimizi biliyoruz.
Üniversite sınavı lisedeki derslerden yapılmaz. Çünkü bu bir bitirme sınavı değil. Sınavın üniversitenin talep ettiği konulardan yapılması gerek. Ancak bunun olması için zihniyette bir değişiklik olması gerek.
Üniversitelerin bir kısmı sadece lisansüstü vermesi gerekiyor. Hepsinin lisans öğrencisi alması doğru değil. Atanamayan mühendis yok ama atanamayan öğretmen var. İşsiz değil. Dünyadaki çocuklar ne öğreniyorsa bizim çocuklar da onu öğreniyor. Bizim problemimiz öğretmeni ihmal etmekle ilgili. Tek başına müfredat hiçbir şeydir. Usta bir öğretmen müfredata ihtiyaç hissetmez.