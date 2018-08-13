AK Parti yerel seçim kampı sona erdi

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Parti Seçim
İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun başkanlığında Kızılcahamam'da gerçekleştirilen kamp dün sona erdi. Kampa 81 il başkanı ve il seçim koordinasyon merkezi (SKM) başkan ile yardımcıları katıldı. Üç gün süren kampta, 24 Haziran
seçim süreci ve sonuçları tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı. Seçimlerin ardından tüm teşkilatlar, milletvekilleri ve milletvekili adaylarından 24 Haziran süreci ve sonuçlarına ilişkin detaylı rapor istenmişti. Genel Merkez'e sunulan raporlar, özel bir ekip tarafından incelenerek başarılı olunan ve oy kaybedilen illere ilişkin raporlarda dile getirilen eksiklikler ile sorunlar ayrıca raporlaştırıldı.