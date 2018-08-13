Belediye başkanlarına performans incelemesi

AK
Parti'de yerel seçim
lere yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti
Genel Merkezi'nde her bir belediye
başkanı için oluşturulan dosyalar raftan indirildi. Belediye başkanlarının göreve geldiklerinden bu yana gerçekleştirdikleri icraatlar başta olmak üzere performansları mercek altına alındı. Belediye başkanının bütçesini nasıl kullandığı, seçim
vaatlerinin ne kadarını gerçekleştirdiği inceleniyor. AK Parti ayrıca saha araştırması da yapıyor. Bu kapsamda 100 soruluk bir anket hazırlandı. Ankette halka "Hangi hizmetlerden memnunsunuz, hangilerinden memnun değilsiniz" soruları yöneltiliyor. Anketlerde belediye başkanlarının icraatlarının yanı sıra giyim kuşamına kadar en ince detaylara ilişkin sorular da yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan "gönül belediyeciliği" seferberliğine belediye başkanlarının katkıları yine bu anketlerle ölçülüyor. Milletle gönül bağı kuramayan, milletin ihtiyaçlarına cevap veremeyen, AK Parti'nin hizmet politikalarına ayak uyduramayan isimlerle yollar ayrılacak.