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başkanlarına performans incelemesi

, e yönelik hazırlık kapsamında yapılan anketle başkanlarının başarı karnesini çıkarıyor

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
Belediye başkanlarına performans incelemesi
AK Parti'de lere yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Genel Merkezi'nde her bir başkanı için oluşturulan dosyalar raftan indirildi. Belediye başkanlarının göreve geldiklerinden bu yana gerçekleştirdikleri icraatlar başta olmak üzere performansları mercek altına alındı. Belediye başkanının bütçesini nasıl kullandığı, vaatlerinin ne kadarını gerçekleştirdiği inceleniyor. AK Parti ayrıca saha araştırması da yapıyor. Bu kapsamda 100 soruluk bir anket hazırlandı. Ankette halka "Hangi hizmetlerden memnunsunuz, hangilerinden memnun değilsiniz" soruları yöneltiliyor. Anketlerde belediye başkanlarının icraatlarının yanı sıra giyim kuşamına kadar en ince detaylara ilişkin sorular da yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan "gönül belediyeciliği" seferberliğine belediye başkanlarının katkıları yine bu anketlerle ölçülüyor. Milletle gönül bağı kuramayan, milletin ihtiyaçlarına cevap veremeyen, AK Parti'nin hizmet politikalarına ayak uyduramayan isimlerle yollar ayrılacak.
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Belediye başkanlarına performans incelemesi
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