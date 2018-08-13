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'da bürolarında dolar bozdurma kuyruğu

'da, bazı vatandaşlar de yaşanan dalgalanmaların ardından ellerindeki dolarları bozdurmak için döviz bürolarına akın etti. Döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 15:19
Bolu'da döviz bürolarında dolar bozdurma kuyruğu

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında kurunda yaşanan dalgalanmalara lu vatandaşlar dolarlarını bozdurarak tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı 'ın çağrısı üzerine vatandaşlar ellerinde bulunan dolarları bozdurmak için döviz bürolarına akın etti. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosunda dolarlarını bozdurmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, döviz birikimlerini Türk Lirası'na çevirdi.

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Döviz bürosunda kuyrukta bekleyen Çetin Özkoç, "Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım. Türkiye'nin menfaati için bozduracağım." dedi.

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Bolu'da döviz bürolarında dolar bozdurma kuyruğu
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