Bu milleti diri ve ayakta tutmak hepimizin görevi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Trabzon
Valiliği'nin düzenlediği akşam yemeğinde ildeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi. Türk sanayicilerine çağrı yapan Erdoğan özetle şunları söyledi: DÖVİZ ALMA YOLUNA GİTMEYİN:
Özellikle sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz
alma yoluna gitmeyin. Battık, bittik, işi sağlama alalım gibi yollara lütfen tevessül etmeyin. Eğer böyle bir yola tevessül ederseniz yanlış yaparsınız. Bu milleti diri, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir, sanayicinin de tüccarın da görevidir. Aksi takdirde biz de başta şahsım B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım. CÜSSELERİNE GÜVENİYORLAR:
Birileri cüsselerine güvenerek ülkemize diz çöktürmeye çalışıyor. Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini zannediyorlar. Ekonomik tetikçilerini kullanarak, iplerini ellerinde tuttukları kredi derecelendirme kuruluşlarıyla üzerimize saldırıyorlar. Saldırdılar, ne oldu, hiç. Batmış, bitmiş bir Yunanistan'a sürekli derece veriyorlar. Ya bitmiş zaten, versen ne olacak? Türkiye'nin notunu indirsen ne yazar? Biz ne durumdayız onu gayet iyi biliyoruz.
(STOKÇULARA) BEDELİNİ ÖDERSİNİZ:
Bazı haberler alıyorum. Mallarını satmıyorlar. Ne demek mallarını satmıyorsun. Depolarda istiflemek ne demek? Satacaksın arkadaş. Satmadın, onun da bedelini ödemek durumunda kalırsın. Çünkü ben bunu bir ihanet-i vataniye olarak görüyorum. Bunları satmak için ürettin. Şimdi ne yapıyorsun? Sen de mi birilerine hizmet etme gayretindesin. Eğer milli, yerli değilsen bunun bedelini ödersin. ALGI OPERASYONLARINA MASAK'TAN SORUŞTURMA
Cumhurbaşkanlığı, ekonomide alınacak tedbirlere karşı yürütülen algı operasyonlarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki açıklamaları üzerinden sanal senaryolar üretildiğini belirterek özetle şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın Trabzon'da (iş dünyasına) yaptığı açıklamalar üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır. Bu algı operasyonları ekonomik savaşın bir parçasıdır."
Bu arada Mail Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) döviz ve kur üzerinden yalan haber yapıp yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattı.