İhanet tayfası farklı gemide

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomi darbesi süresince Türkiye'nin karşısında yer alanlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rize'de "İktidarıyla muhalefetiyle, bizi seveniyle sevmeyeniyle aynı gemideyiz" sözleri üzerine Erdoğan muhalifleri "Aynı gemide değiliz" etiketiyle sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Yurtdışında bulunan FETÖ
'cüler, HDP
'li ve CHP
'li bazı vekiller kendilerini Erdoğan'ın birlik mesajının dışında tuttu. FİRARİ FETÖ'CÜLER...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun başdanışmanı ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker "Kahvaltıda badem sütü içenle atanamadığı için intihar eden öğretmen nasıl aynı gemide oluyor kaptan" ifadelerini kullanırken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "Şehir hatları dışında gemiye binmedim... #AyniGemideDegiliz" ifadelerini kullandı. HDP'den milletvekili seçilen Barış Atay
ise "Hep de gemi batarken aklınıza geliyor. Kaptan köşkü için atmadığınız takla kalmadı. Bir zahmet batarken de en son siz terkedin. Batırdığınız gemi yüzünden boğulmak üzere olanlarla dayanışanlarız biz Sizinle #AynıGemideDeğiliz" ifadelerini paylaştı. Yurtdışında yaşayan firari FETÖ'cülerin de etikete destek verdiği görüldü. Firari Adem Yavuz Arslan "Hiç uzatmayalım #AynıGemideDeğiliz" ifadelerini paylaştı. Tuncay Opçin yaptığı retweetler ile etikete destek olurken Emre Uslu da aynı etiketle paylaşımda bulundu.