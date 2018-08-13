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Son dakika: Bir soruşturma da Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan

Türkiye’nin ekonomik güvenliğini hedef alanlara nefes aldırılmıyor. İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcı Ömer Faruk Aydıner talimatıyla ’un arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ekonomik güvenliğini hedef alan kişi ya da kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 17:41
Son dakika: Bir soruşturma da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan

Türkiye'nin ekonomik güvenliğini hedef alan kişilere yönelik İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da hareket geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcı Ömer Faruk Aydıner'in talimatıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişilerle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Bilindiği gibi bugün İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca 'un arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ekonomik güvenliğini hedef alan kişi ya da kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

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Son dakika: Bir soruşturma da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan
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