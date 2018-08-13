Son dakika: Bir soruşturma da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan

Türkiye'nin ekonomik güvenliğini hedef alan kişilere yönelik İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da hareket geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcı Ömer Faruk Aydıner'in talimatıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişilerle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Bilindiği gibi bugün İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca 15 Temmuz'un arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ekonomik güvenliğini hedef alan kişi ya da kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.