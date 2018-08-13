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Son dakika: 'teki davasında karar

Son dakika haberi! 'te terör örgütü 'a ilişkin davada, örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlenen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 16:20

'te terör örgütü 'a ilişkin davada, örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlenen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Tuncel ile avukatı katıldı.

SANIK SAVUNMASI

Sanık Tuncel savunmasında, örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle irtibatının olduğunu reddederek, "Benim bu örgütle hiçbir ilgim yoktur. Paylaşmış olduğum bayrağın DEAŞ'a ait olduğunu bilmiyordum. Yine ismini deftere yazdığım Ebu Hanzala'nın da DEAŞ üyesi olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün üst düzey mensuplarıyla irtibat kurduğunu, DEAŞ'a eleman kazandırılan derneğe gittiğini ve dijital cihazlarında örgüte ait materyaller tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığı, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.

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Son dakika: Gaziantep'teki DEAŞ davasında karar
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