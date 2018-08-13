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Son dakika: 'nde operasyonu

Son dakika haberi! soruşturması kapsamında, bünyesindeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş olan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı, 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 15:44

Cumhuriyet Başsavcılığı, nde yürütülen soruşturmaları kapsamında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş olan 15 kişi hakkında 13.08.2018 tarihinde gözaltı kararı verilmiş, 9 kişi gözaltına alınmış, ulaşılamayan 6 kişi hakkında Ankara TEM Şube Müdürlüğünce Ankara ve iki ilde çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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Son dakika: Hacettepe Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
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