Suç işleyen bedelini öder

Başkan Erdoğan,Trabzon
Belediyesi önünde halka seslendi. Erdoğan ABD'ye yüklenerek, "Suç işleyen bedelini ödeyecek. Kendilerini hukuka davet ediyoruz" dedi:
Birileri ortalığı karıştırıyor. Neymiş? Bizi dövize mahkûm edeceklermiş. Kur, faiz... E neymiş? "Çarşamba günü saat 18.00'e kadar papazı bırakın. Bırakmadığınız takdirde yaptırımlar başlayacakmış" İçişleri Bakanımızı, Adalet Bakanımızı yaptırımlara mahkûm edeceklermiş. Biz de kalktık anında ABD'nin İçişleri ve Adalet Bakanı'na aynı yaptırımı kelimesi kelimesine verdik.
Şimdi yeni bir şey daha çıkardılar. Demir çelikte bize yaptırım. ABD bak, Dünya Ticaret Örgütü var. Bu örgütün kuralların içinde senin kuralsızlığın yok. Biz uluslararası hukuka göre hareket ederiz. Hukuk tanımama gibi bir anlayış Türkiye'de yoktur. Dolayısıyla biz kendilerini hukuka davet ediyoruz.
Biz sizinle NATO
'da beraber değil miyiz? Stratejik ortak değil miyiz? Ne oldu şimdi size? Bu ortaklığı niye bozuyorsunuz? Suç onlarda. Senin adamın suçluysa, terör örgütleriyle ilişkisi varsa bu ülkenin de bir yargı sistemi var. Gereği neyse bunu yapar. Halk Bankası
genel müdür muavinini hiç suçu yokken tutuklayacaksın, siz kalkıp Halk Bankamıza hiçbir ilgisi alakası yokken yaptırım uygulayacaksın. Türkiye'den de kalkıp farklı şeyler isteyeceksin. Biz burada bir mütekabiliyet anlayışıyla hareket etmiyoruz. Sen öyle yaptın da biz öyle yapıyoruz diye değil. Suç işleyen bedelini ödeyecek, olay budur. Biz bugüne kadar ABD ile hiçbir zaman kötü olmanın gayreti içerisine girmedik. Ama eğer böyle gidecekse Arapların bir sözü var "men dakka dukka..." Biz de onu yaparız. Hüseyin Avni Aker
'i millet bahçesi yapacağız. Şehir hastanesinin adımını atıyoruz. Sağlıkta, eğitimde bugüne kadar attığımız devam adımlarla bundan sonraki yolculuğumuz da devam edecek.