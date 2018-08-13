Türk Oyunları Festivali’ne 30 ülkeden ziyaretçi

Dünya
Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum
'da gerçekleşen Türk Oyunları Festivali'nin kapanış günü etkinliklerine katıldı. Erdoğan beraberindeki Gambiya, Sri Lanka
, Kırgızistan
, Fildişi Sahili, Sırbistan
, Nijer ve Katar
spor bakanları ile birlikte Tarihi Yakutiye Medresesi, Mimar Sinan
'ın yaptırdığı Lala Paşa Camisi, Çifte Minareli Medrese ve Aziziye Tabyaları'nı ziyaret etti. Konuk bakanların yanı sıra 30 ülkeden 89 misafirin katılımıyla gerçekleşen mini tarih gezisinde yabancı konuklar için tercümanlar eşliğinde eserlerin tarihleri anlatıldı. Festival süresince atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü gösterileri ve karakucak güreşleri dalında müsabakalar yapıldı. Festivalin kapanış programında konuşan Erdoğan, Türkiye
üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye bir çok oyunu bozdu. Ne zaman ki 'dünya beşten büyüktür' dedi, Davos'taki 'one minute' hadisesi. O gün bugündür Türkiye'yi zayıflatmak için taarruza geçtiler."