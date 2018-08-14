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firmalarına reklam boykotu kampanyasına

’ye döviz üzerinden saldıran ’ye, da “ABD şirketlerine reklam verme” kampanyası başlatıldı

Giriş Tarihi: 14.8.2018
ABD firmalarına reklam boykotu kampanyasına
'nin 'ye yönelik ekonomi görünümlü siyasi operasyonuna dan tepki yağıyor. ABD'nin skandal yaptırım kararının ardından sosyal medyada "ABD şirketlerine reklam verme" kampanyası başlatıldı. Kampanyayla, Gezi operasyonu, 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye düşmanlarının safında yer alan , Türkiye'deki dijital reklam pastasını büyük ölçüde ele geçiren , Facebook, , Twitter ve 'a reklam veren kuruluşlar uyarıldı. Reklam verenlere "Ekonomik savaşta Türkiye'nin yanında olun" mesajı verildi.

TEK TEK İPTAL EDİYORLAR
Sosyal medyada başlatılan kampanyaya Türk halkının yanında duran yerli ve milli markalardan anında destek geldi. , Vakıf Emeklilik, Biruni, , Kuveyt Türk, GYO, ve reklamı kestiğini duyuran ilk firmalardan oldu. Diğer şirketlerin de kampanyaya katılması bekleniyor. 2017'de Türk şirketlerinin Google, YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter'a 1.05 milyar dolar reklam verildiği belirtiliyor. "#ABDyeReklamVerme" adıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'da başlatılan kampanya ise kısa sürede listede ilk sıraya çıkarak (trend topik) zirveye oturdu.

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