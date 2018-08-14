ABD firmalarına reklam boykotu kampanyasına

ABD
'nin Türkiye
'ye yönelik ekonomi görünümlü siyasi operasyonuna sosyal medya
dan tepki yağıyor. ABD'nin skandal yaptırım kararının ardından sosyal medyada "ABD şirketlerine reklam verme" kampanyası başlatıldı. Kampanyayla, Gezi operasyonu, 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye düşmanlarının safında yer alan FOX TV
, Türkiye'deki dijital reklam pastasını büyük ölçüde ele geçiren Google
, Facebook, Youtube
, Twitter ve Instagram
'a reklam veren kuruluşlar uyarıldı. Reklam verenlere "Ekonomik savaşta Türkiye'nin yanında olun" mesajı verildi. TEK TEK İPTAL EDİYORLAR
Sosyal medyada başlatılan kampanyaya Türk halkının yanında duran yerli ve milli markalardan anında destek geldi. Türk Telekom
, Vakıf Emeklilik, Biruni, Boydak Holding
, Kuveyt Türk, Emlak Konut
GYO, Filli Boya
ve Türksat
reklamı kestiğini duyuran ilk firmalardan oldu. Diğer şirketlerin de kampanyaya katılması bekleniyor. 2017'de Türk şirketlerinin Google, YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter'a 1.05 milyar dolar reklam verildiği belirtiliyor. "#ABDyeReklamVerme" adıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'da başlatılan kampanya ise kısa sürede listede ilk sıraya çıkarak (trend topik) zirveye oturdu.