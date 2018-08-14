AK Parti’de yaş günü ve kongre haftası

AK Parti
'de gözler 18 Ağustos
'ta yapılacak 6. Olağan Kongreye çevrildi. Kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan
kabinenin ardından yeni kurmaylarını belirleyecek. Kongrede Başkan Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarının yer aldığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) yenilenecek. MKYK'nın yarısına yakınının değişmesi bekleniyor. Kongrede 5-6 maddelik tüzük değişikliği de yapılacak. Yeni hükmet sistemine uyum kapsamında tüzükte yer alan hükümet kurma ve koalisyon ile ilgili bölümler kaldırılacak yerine ittifak düzenlemesi girecek. Yine tüzükte 550 olan milletvekili sayısı 600 olarak değiştirilecek. Binali Yıldırım
ile başlayan genel başkan vekili uygulamasının yeni dönemde de devam etmesi bekleniyor. Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan kongrenin ana sloganı ise "Millet bir, hedef bir." Kongreye 52 ülke devlet başkanı davet edildi. AK PARTİ 17 YAŞINDA
AK Parti bugün 17'nci kuruluş yıldönümünü farklı bir etkinlikle kutlayacak. Başkanlığını Dr. Serhat Albayrak'ın yaptığı düşünce kuruluşu SETA 'Kuruluşundan Bugüne AK Parti" sempozyumu düzenleyecek. Ankara Congresium'da gerçekleştirilecek sempozyumun açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak. Takdim konuşmasını SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın yapacağı sempozyda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
ile Cavdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı
, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
gibi isimler AK Parti ile yaşanan dönüşümü anlatacak. ERDOĞAN'IN ŞİİR KASETİ HEDİYE EDİLECEK
AK
Parti kongresinde kuruluş yıldönümü nedeniyle delege ve katılımcılara Erdoğan'ın engelleri tek tek nasıl aşıp bugünlere geldiğini anlatacak armağanlar da dağıtılacak. Bunlardan ilki Erdoğan'ın, Siirt
'te okuduğu şiirnedeniyle cezaevine girmeden önce çıkardığı "Bu Şarkı Burada Bitmez" isimli şiir kaseti olacak. 1999'da yapılan kayıtta Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek
'in 'Zindandan Mehmede Mektup', Erdem Beyazıt'a ait 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair', İbrahim Sadri'nin 'Bizim Yaşadığımız' gibi şiirleri okudu. Diğer bir armağan ise AK Partili Yıllar" kitabı olacak. Kitap dört ciltten oluşuyor. Ekonomi, dış politika, toplum başlıklarında yer alıyor.