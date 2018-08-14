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Aliağa’da baskını

'in Aliağa ilçesinde jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda 19 kök hint keneviri, bir miktar kubar esrar, bir adet da ruhsatsız av tüfeği ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 12:47
Aliağa’da uyuşturucu baskını
Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Eskikaraköy Mahallesinde yaşayan G.D.'ın evinin bahçesinde hint keneviri olduğu tespit edildi. Ekipler eve yaptığı operasyonda, G.D'ye ait olduğu iddia edilen 19 kök hint keneviri, bir miktar kubar esrar, bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Hint kenevirlerine jandarma ekipleri tarafından imha edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili G.D. gözaltına alındı.
G.D. gerekli sorgulamanın ardından ise serbest bırakıldı.
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Aliağa’da uyuşturucu baskını
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