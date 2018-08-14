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Bakan : dostluk ilişkilerimize sadık kalmalı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Bakan Çavuşoğlu: ABD dostluk ilişkilerimize sadık kalmalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt , 10. Büyükelçiler konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "'nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müteffikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz. ABD ile ilişkilerimizi düzeltmek icin siyasi iradeyi ortaya koyduk. ABD'nin "birimizin" değil "birbirimizin" önemli olduğunu yeniden görmesi, anlaması gerekiyor" dedi. ABD ile ilişkilerde son dönemde arzu edilmeyen bir noktaya geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır benimsedi. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar. PYD/YPG/PKK konusunda da beklediğimiz adımları sahada henüz göremedik. Yaptırım ve tehditleri anlamak ve kabul etmek mümkün değil" diye konuştu. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefinden vazgeçmediğini belirten Çavuşoğlu, "Reform ve uyum adımlarını atmaya devam edeceğiz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU LAVROV'LA BİR ARAYA GELECEK
Bakan Çavuşoğlu bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türk-Rus ekonomik ve ticari ilişkileri, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşa süreci ele alınacak.
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Bakan Çavuşoğlu: ABD dostluk ilişkilerimize sadık kalmalı
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