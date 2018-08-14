Bir haftada 47 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt
genelinde 6-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 47 terörist etkisiz hale getirildi. Geçen hafta içinde 2 bin 218 operasyon düzenlendirken, 312 zanlı gözaltına alındı. Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 35'i ölü, 3'ü sağ, 9'u teslim olmak üzere 47 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, terör arananlar kırmızı listede bulunan "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban, turuncu listedeki "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş, gri listedeki "Şahin Zaza" kod adlı Ahmet Dorak, "Delila Ciya" kod adlı Ceylan Buğan ile "sözde sorumlu" olduğu tespit edilen "Roni Munzur" kod adlı Mahmut Laçin ve Agit Kılıç adlı teröristlerin de bulunduğu bildirildi. Şırnak
'ta 7 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de arananlar listesinin turuncu kategoride yer alan PKK
'nın sözde bölge sorumlularından "Serkeft Şiyar" kod adlı Vehbi Taş olduğu belirtildi. Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırından yurda giriş yapan PKK/PYD
üyesi 2 terörist yakalandı. Tunceli, Hakkari
ve Bitlis
'te yürütülen operasyonlarda, 3 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.