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sanıklarına ceza yağdı

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Balıkesir'de, 'ye yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 2 astsubay yakalandı. Öte yandan FETÖ soruşturmaları kapsamında 'ne operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 15 kişiden 9 kişi gözaltına alındı, 6 kişi ise aranıyor. 28. 'nde görülen davada ByLock kullandığı tespit edilen eski tetkik hakimi İsmail Nacak, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Yine aynı mahkemede görülen davada savcı, eski Zonguldak Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bekir Kul'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Aydın'da FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik 108 sanıklı çatı davasında 74 sanık hakkında karar verilirken, 63 sanık, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası aldı. Sanıklardan 11'i tahliye edildi. Kocaeli'de TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi" yapılanmasına ilişkin görülen 14 sanıklı davada da 12 sanık 3 yıl 9 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Öte yandan FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser, Ankara'da yakalandı.
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FETÖ sanıklarına ceza yağdı
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