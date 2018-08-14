FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Balıkesir'de, FETÖ
'ye yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 2 astsubay yakalandı. Öte yandan FETÖ soruşturmaları kapsamında Hacettepe Üniversitesi
'ne operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 15 kişiden 9 kişi gözaltına alındı, 6 kişi ise aranıyor. Ankara
28. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen davada ByLock kullandığı tespit edilen eski tetkik hakimi İsmail Nacak, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Yine aynı mahkemede görülen davada savcı, eski Zonguldak Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bekir Kul'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Aydın'da FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik 108 sanıklı çatı davasında 74 sanık hakkında karar verilirken, 63 sanık, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası aldı. Sanıklardan 11'i tahliye edildi. Kocaeli'de TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi" yapılanmasına ilişkin görülen 14 sanıklı davada da 12 sanık 3 yıl 9 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Öte yandan FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser, Ankara'da yakalandı.