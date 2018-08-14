İyi Parti Tokat kurucu il başkanı istifa etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte partinin kurucu il başkanlarından biri olan Afşin Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamayla istifasını duyurdu. Ünverdi açıklamasında, "Büyük Türk Milleti'ne hizmet edebilme fırsatı bulmak gayesiyle çıktığım bu yolda, 16 Aralık 2017 tarihinde kuruculuğunu üstlendiğim ve o günden bugüne şerefle yürüttüğüm İyi Parti Tokat İl Başkanlığı görevimden, gördüğüm lüzum üzerine ve önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin bayrağını daha yükseklere taşıyacak, daha yeni, daha dinamik arkadaşlarımıza teşkilatlanma fırsatı ve serbestlik sağlamak için istifa ediyorum. Bu görevi bana layık gören başta Genel Başkanım Meral Akşener'e, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcım Koray Aydın'a ve İyi Parti'yi yükseltme gayesinden asla taviz vermeyen, vefakar, cefakar ve yiğit yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra İyi Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Emrah Köknar da görevinden istifa ettiğini açıkladı.