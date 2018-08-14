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'de 'den 8 tutuklama

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 14:30
İzmir'de FETÖ'den 8 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklananlar arasında, meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve 2 astsubay da bulunuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve 2 astsubay ile halen görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Polis ekipleri, 7 Ağustos'taki operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

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İzmir'de FETÖ'den 8 tutuklama
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