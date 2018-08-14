Karlov cinayetinde bir tutuklama daha

Rusya
'nın
Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı soruşturması kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş
'ın, FETÖ
içindeki "abisi" olduğu bildirilen Şahin Söğüt'ün eşi tutuklandı. Şüpheli Ayşe Söğüt
, Alınan ifadesi sonrasında savcının tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği Söğüt, buradaki sorgusu sonucunda adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak savcı, Ayşe Söğüt'ün serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazı kabul eden sulh ceza hakimliğinin kararı üzerine, yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Söğüt'ün FETÖ ile bağlantılı şirketlerde çalışma kaydı bulunduğu ve örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı kaydedildi.