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Karlov cinayetinde bir tutuklama daha

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Karlov cinayetinde bir tutuklama daha
'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı soruşturması kapsamında, saldırgan 'ın, içindeki "abisi" olduğu bildirilen Şahin Söğüt'ün eşi tutuklandı. Şüpheli , Alınan ifadesi sonrasında savcının tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği Söğüt, buradaki sorgusu sonucunda adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak savcı, Ayşe Söğüt'ün serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazı kabul eden sulh ceza hakimliğinin kararı üzerine, yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Söğüt'ün FETÖ ile bağlantılı şirketlerde çalışma kaydı bulunduğu ve örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı kaydedildi.
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Karlov cinayetinde bir tutuklama daha
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