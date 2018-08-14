Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu:
"Aynı gemideyiz.
Dolar 7 lira olsa sevinecek misiniz? Türkiye
battığında mutlu mu olacaksınız?
Felaket geliyor diye mutlu olmak
nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu ülke gitmedi,
bitmedi. Türk milleti birlik olacak.
Bu sıkıntının üstesinden gelecek." CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen: "
ABD'nin saldırısı ahlaksızlık.
Döviz kurunun bu denli savrulmasının
hiçbir ekonomik veriyle izahı mümkün
değildir. Gelinen bu nokta AKP
politikalarını eleştirmeyi
aşmıştır. Söz
konusu olan vatandır." Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur:
"ABD'nin açıkça
Türkiye'yi hedef aldığı bir durumda iş
dünyası olarak toplu bir şekilde hareket
edilmesi gerekiyor. Birlikte yapılacak
organize çalışmalar ile sürece etkimizin
ve katkımızın ülke menfaatleri
doğrultusunda son derece yararlı olacağı
kanaatini taşımaktayız. Yönetmen Murat Uyar:
Tüm bu
oyunları ve ekonomik darbe girişimini
engellemek için malımızı mülkümüzü
dövizlerimizi bozdurup milli para
ile cevap vereceğiz. Bize kimse boyun
eğdiremeyecek.