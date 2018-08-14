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: Aynı gemideyiz

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Metin Feyzioğlu: Aynı gemideyiz
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: "Aynı gemideyiz. Dolar 7 lira olsa sevinecek misiniz? battığında mutlu mu olacaksınız? Felaket geliyor diye mutlu olmak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu ülke gitmedi, bitmedi. Türk milleti birlik olacak. Bu sıkıntının üstesinden gelecek."
CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen: "ABD'nin saldırısı ahlaksızlık. Döviz kurunun bu denli savrulmasının hiçbir ekonomik veriyle izahı mümkün değildir. Gelinen bu nokta AKP politikalarını eleştirmeyi aşmıştır. Söz konusu olan vatandır."
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: "ABD'nin açıkça Türkiye'yi hedef aldığı bir durumda iş dünyası olarak toplu bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Birlikte yapılacak organize çalışmalar ile sürece etkimizin ve katkımızın ülke menfaatleri doğrultusunda son derece yararlı olacağı kanaatini taşımaktayız.
Yönetmen Murat Uyar: Tüm bu oyunları ve ekonomik darbe girişimini engellemek için malımızı mülkümüzü dövizlerimizi bozdurup milli para ile cevap vereceğiz. Bize kimse boyun eğdiremeyecek.
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Metin Feyzioğlu: Aynı gemideyiz
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