Muhalif geçinen sanatçılar nerede!

ABD'nin Türkiye'yi hedef alan haksız tutumunu eleştiren ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, sanat dünyasını ABD'ye ve emperyalizme karşı mücadele etmeye çağırdı. Ülkesini seven hiçbir sanatçının bu durum karşısında sessiz kalma lüksü olmadığını dile getiren Uğurlu 'Bu ülkenin bütün nimetlerinden faydalanan sanat dünyası, iş ülkesini savunmaya gelince ortalıktan tüyüyorsa bu ahlaki bir şey olamaz' dedi.

Bir kısım sanatçıların kendilerine 'muhalif' süsü verdiğini dile getiren Uğurlu, 'her seferinde bizi muhalefet yapmamakla suçluyorlar ama asıl muhalefeti biz yapıyoruz; ABD'ye, AB'ye ve dolayısıyla emperyalizmin Orta Doğu'da yaptıklarına karşı muhalefet yapıyoruz' dedi.

Ülke nimetlerinden yararlanırken iyi de...

Uğurlu şöyle konuştu: Ülkenin her türlü nimetlerinden hiç hak etmedikleri halde astronomik ücretlerle faydalanan insanlar var. Bunlar sadece ekonomik sorunlar esnasında değil, daha evvel yaşadığımız tüm felaketler karşısında da hiç ses çıkarmadılar. Oysa aynı kesim, ülkesini dış mihraklara karşı şikayet etme konusunda pek mahir davranıyor. Ülkeye karşı muhalefet yapmak kolaydır, zor olan ABD'ye, AB'ye karşı muhalefet etmektir.

'Sözde' sanatçılardan ülke menfaatlerine yönelik bir çıkış beklemenin safdillik olacağını dile getiren Uğurlu, gerçek sanatçıyı ise 'yaşadığı toplumdan ilham alan, coğrafyanın duyarlılıklarını önceden hissederek toplumu sürükleyen insanlar' olarak tarif etti.

Lale Devri'nde mi yaşıyor bu sanatçılar

'Türkiye'de bir sanatçı kesimi var ki kendi alemlerinde, sanırsınız Lale Devri'nde yaşıyorlar' diyen piyanist Tuluyhan Uğurlu, hep kendi menfaatleri peşinde koşan bu insanların ülke menfaatleri ile uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını ifade etti. Uğurlu 'Ülkesine her seferinde yüz çeviren bu insanlara hatırlatırım ki aynı gemideyiz' diye konuştu. Uğurlu, 'Bizdeki asıl problem bu ülkenin bütün nimetlerinden faydalanan ama sıra ülkesini savunmaya gelince ortalıktan tüyen insanlardır' şeklinde konuştu.

ABD'ye mektup yazdı

Birkaç ay evvel ABD'nin Türkiye'deki ve dünyadaki temsilciliklerine hitaben bir mektup yazdığını dile getiren Tuluyhan Uğurlu 'ABD'li yetkililere Orta Doğu'da izledikleri politikaların yanlış olduğunu ve bu politikadan vazgeçmeleri gerektiğini hatırlattım' dedi. ABD'yi kurucu değerlerine, yani George Washington'ın insani değerlerine dönmeye davet ettiğini anlatan sanatçı, 'ABD'de gerçeklere gözlerini kapatmış bir grup var ve bunlar dünyada istedikleri gibi at oynatabileceklerini sanıyorlar' yorumunda bulundu.



