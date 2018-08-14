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’nde 9 metrelik kuyu bilmecesi

’ta bulunan Panayia Rum ’ne bağlı vakıf arazisinde bir grup şüpheli tarafından gece yarısı arazide 9 metrelik kuyu kazıldı. Kilise bahçesinde kazı yapıldığını gören çevreden geçenler polise ihbarda bulunurken olay yerinden kaçan definecilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 08:55 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 08:56
Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu bilmecesi

Geçtiğimiz günlerde 155 polis imdat hattına bir ihbar yapıldı. İhbarda, 'ta bulunan Panayia Ortodoks Rum Kilisesi'ne ait mezarlığın yanında bulanan arazide büyük bir kuyu kazıldığı anlatıldı. İhbar sonrası polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Polislerce düzenlenen tutanakta, söz konusu arazide 9 metre derinliği bulunan 2 metrekare bir kuyu vardı. Durum polis ekiplerince savcılığa bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, söz konusu arazide define arandığı ortaya çıktı. Bu durum sonrası kilise yetkilileri ve bekçinin ifadesine başvuruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kilise yetkilisi, olay yerinin vakıf arazisi olduğunu ve arazinin bekçi A.B. tarafından korunduğunu ifade etti. Yetkili ifadesi sonrası bekçi A.B.'nin de ifadesi alındı. Bekçi, olay yerinin çok uzağında nöbet tuttuğunu, gezindiği yerlerde kesinlikle bir kuyu olmadığını, bir gece içinde kuyunun kazılmış olduğunu ifade etti. Başlatılan soruşturmada, olay yeri kamera güvenlik görüntüleri inceleniyor. Şüphelilerin kimliğinin tespiti için çalışmalar başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

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Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu bilmecesi
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