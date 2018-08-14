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Son dakika: 'nün sözde " sorumlusuna" hapis cezası

Son dakika haberi! 'te /'ye ilişkin davada, örgütün sözde " sorumlusu" olduğu iddia edilen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 15:25

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davada, örgütün sözde " sorumlusu" olduğu iddia edilen sanık 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cem Şemsettin Ekinci ile avukatı katıldı. Sanık Ekinci savunmasında, örgütün üst düzey mensuplarıyla görüştüğü yönündeki iddiaların gerçek olmadığını ve kullanmadığını öne sürdü.

Terör örgütüyle hiçbir bağı olmadığını savunan Ekinci, beraatini istedi.

SAVCININ MÜTAALASI

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgütün sözde "Gaziantep diyanet sorumlusu" olduğunu, ayrıca "eğitim unsurları bölge müfettişi" görevini yürüttüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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Son dakika: FETÖ'nün sözde "diyanet sorumlusuna" hapis cezası
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