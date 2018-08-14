Son dakika: Van'da terör operasyonu: 15 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "14 Ağustos 2018 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün 15 Ağustos 1984 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesinde ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği silahlı eylemlerin yıl dönümünü bahane ederek güvenlik güçlerimize taş, molotof, EYP, havai fişek atmak suretiyle yasa dışı gösteriler gerçekleştireceği tespit edilen şahıslara yönelik, ilimiz merkezinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda toplam 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam ediyor" denildi.



