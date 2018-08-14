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Sudan’da ’den alınan okulların açılışı yapıldı

Sudan’da geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü’nden () alınarak Türkiye Maarif Vakfı’na devredilen okulların toplu açılışı törenle gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Sudan’da FETÖ’den alınan okulların açılışı yapıldı
Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamada, başkent Hartum'da anaokulu, 2 ilköğretim ve 2 lise binasının bulunduğu eğitim kampüsünün bahçesinde açılış töreni düzenlendiği belirtildi. Vakfa devredilen okullarının açılışının yapıldığı programda, iki ülkenin milli marşları ile Kur'an-ı Kerim okundu. Türkiye ve Sudan yöresel oyunlarının da yer aldığı etkinlikte, Sudanlı öğrenciler Türkçe türküler söyledi. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, törendeki konuşmasında, Sudan'da eğitime katkı sunmak istediklerini belirtti. Hartum Eyaleti Eğitim Bakanı Dr. Farah Mustafa da FETÖ'nün Türkiye'de gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin ardından FETÖ üyelerini ülkelerinden gönderdiklerini dile getirdi. Türkiye Maarif Vakfı Sudan Direktörü Fahreddin Keskin ise FETÖ'den devralınan okullara Sudan halkının büyük teveccüh ve ilgi gösterdiğine dikkati çekti.
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Sudan’da FETÖ’den alınan okulların açılışı yapıldı
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