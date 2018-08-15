Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 2 yılda 154 FETÖ’cü sınırda yakalandı

2 yılda 154 ’cü sınırda yakalandı

RIDVAN UYSAL
RIDVAN UYSAL MURAT SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
2 yılda 154 FETÖ’cü sınırda yakalandı
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası 2 yıl içinde sınırdan ve 'a kaçmaya çalışan şüpheli sayısının 154'e ulaştığı bildirildi. Sınır hattında 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliklerinin devriyeleri ise aralıksız sürüyor.
Diğer taraftan İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, ByLock kullandıkları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 11 polis gözaltına alındı.
İzmir'de ise 8 şüpheli tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
2 yılda 154 FETÖ’cü sınırda yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN