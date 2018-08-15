2 yılda 154 FETÖ’cü sınırda yakalandı

15 Temmuz
2016'daki darbe girişimi sonrası 2 yıl içinde sınırdan Yunanistan
ve Bulgaristan
'a kaçmaya çalışan FETÖ
şüpheli sayısının 154'e ulaştığı bildirildi. Sınır hattında 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliklerinin devriyeleri ise aralıksız sürüyor.
Diğer taraftan İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, ByLock kullandıkları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 11 polis gözaltına alındı.
İzmir'de ise 8 şüpheli tutuklandı.